Accoltellata e strangolata a Castrovillari | salvata da un amico 30enne arrestato per tentato femminicidio

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 30 anni è stata accoltellata e strangolata a Castrovillari dopo aver rifiutato un uomo. L'aggressore, arrestato, l’ha aspettata al suo rientro e ha tentato di ucciderla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all’intervento di un amico che ha chiamato i soccorsi. La donna ha riportato ferite da arma da taglio e segni di strangolamento. Gli agenti hanno fermato il 30enne poco dopo l’episodio.

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L’ha aspettata al suo rientro a casa, l’ha accoltellata e ha poi tentato di strangolarla. È successo a Castrovillari, in provincia di Cosenza dove un 30enne ha aggredito una donna dopo un rifiuto. La vittima ha riportato gravi ferite alla testa e alla schiena: si è salvata grazie all’arrivo di un amico che ha messo in fuga l’aggressore. L’uomo invece è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato femminicidio. Il 30enne, un conoscente della vittima, ha tentato più volte di convincerla a instaurare una relazione, nonostante i ripetuti rifiuti della donna. Dopo averla aspettata sotto casa, le ha strappato di mano il cellulare e l’ha colpita più volte con un coltello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

accoltellata e strangolata a castrovillari salvata da un amico 30enne arrestato per tentato femminicidio
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