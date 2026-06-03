Una donna di 30 anni è stata accoltellata e strangolata a Castrovillari dopo aver rifiutato un uomo. L'aggressore, arrestato, l’ha aspettata al suo rientro e ha tentato di ucciderla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all’intervento di un amico che ha chiamato i soccorsi. La donna ha riportato ferite da arma da taglio e segni di strangolamento. Gli agenti hanno fermato il 30enne poco dopo l’episodio.

L’ha aspettata al suo rientro a casa, l’ha accoltellata e ha poi tentato di strangolarla. È successo a Castrovillari, in provincia di Cosenza dove un 30enne ha aggredito una donna dopo un rifiuto. La vittima ha riportato gravi ferite alla testa e alla schiena: si è salvata grazie all’arrivo di un amico che ha messo in fuga l’aggressore. L’uomo invece è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato femminicidio. Il 30enne, un conoscente della vittima, ha tentato più volte di convincerla a instaurare una relazione, nonostante i ripetuti rifiuti della donna. Dopo averla aspettata sotto casa, le ha strappato di mano il cellulare e l’ha colpita più volte con un coltello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accoltellata e strangolata a Castrovillari: salvata da un amico. 30enne arrestato per tentato femminicidio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cosenza, accoltellata dopo un rifiuto. Arrestato un 30enne per tentato femminicidioA Cosenza, una donna è stata accoltellata dopo aver rifiutato le avances di un uomo di 30 anni.

Cosenza, tentato femminicidio: giovane donna accoltellata e strangolata dopo aver respinto un uomoUna giovane donna è stata accoltellata e strangolata a Terranova da Sibari, in provincia di Cosenza, da un uomo che non ha accettato i suoi rifiuti.

Temi più discussi: Sofia, dopo Sinner agli Internazionali l'abbraccio con Mattarella nei giardini del Quirinale; La contesa elettorale: chi ha le carte migliori; Premio Campiello: ecco la cinquina dei finalisti; Israele, Netanyahu mastica amaro e se la prende con i mediatori.

Accoltellata e strangolata per aver detto no, fermato un uomo per tentato femminicidio ift.tt/BuEkKOq x.com

Accoltellata e strangolata per aver detto no, fermato un uomo per tentato femminicidioI carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno fermato un uomo accusato di tentato femminicidio. A far scattare le indagini è stata la segnalazione arrivata dal Pronto soccorso, dove era stata r ... affaritaliani.it

Italia, l’agguato e poi il massacro: accoltellata e strangolata dopo un rifiuto. C’è un fermoLa complessa gestione delle relazioni interpersonali e il monitoraggio delle condotte devianti all'interno dei contesti comunitari rappresentano, per le ... thesocialpost.it

Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit