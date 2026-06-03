Durante un litigio familiare, un uomo di 51 anni ha tentato di strangolare la moglie e successivamente di soffocarla con un cuscino. La suocera, presente nella casa, ha fermato l’uomo e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno arrestato l’uomo. La donna ha subito assistenza medica, ma non sono state rese note le sue condizioni.

Al culmine dell’ennesima lite familiare ha prima cercato di strangolare la moglie, poi di soffocarla con un cuscino. A salvarla è stato solo l’intervento della madre, in casa al momento dell’aggressione, che ha permesso alla figlia di scappare chiamando poi i soccorsi. È quanto successo nella serata del 2 giugno a Volvera, nel Torinese, dove i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di una coppia immobilizzando e arrestando un uomo di 51 anni con l’accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. La donna è stata trasportata all’ospedale di Orbassano dove è ricoverata in osservazione ma non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, coordinati dalla Procura di Torino, la donna è riuscita a sottrarsi dalla presa del marito grazie all’aiuto della madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tenta di strangolare la moglie e poi di soffocarla con un cuscino: 51enne fermato dalla suocera nel Torinese. Arrestato

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Cerca di strangolare la moglie e di soffocarla con un cuscino, salvata dalla madre che vive con loro

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