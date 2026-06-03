Tensioni USA-Iran e petrolio in rialzo | l’agenda macro del 3 giugno

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno portato a un aumento dei prezzi del petrolio. L’indice ADP atteso oggi potrebbe influenzare la direzione degli indici americani. Le quotazioni del greggio più alte potrebbero incidere sulle vendite del costruttore cinese di veicoli elettrici. Non sono ancora stati comunicati dati ufficiali, ma le negoziazioni sui mercati energetici continuano a essere sotto osservazione.

Come influenzerà il dato ADP sulla direzione degli indici americani?. Quale impatto avrà il rialzo del petrolio sulle vendite BYD?. Perché i dati PMI europei sono cruciali per le banche centrali?. Cosa riveleranno i dati EIA sulle scorte di greggio oggi?.? In Breve Tasso disoccupazione Eurozona stabile al 6,3% ad aprile.. Vendite veicoli BYD in crescita a maggio dopo nove mesi.. Due contratti da 250.000 euro firmati con partner logistici italiani.. Monitoraggio dati ADP, ISM servizi e scorte greggio EIA..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione europea a dicembre conferma la moderazione dei prezzi in un contesto di alta volatilità globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tensioni USA-Iran: petrolio in rialzo e mercati in allarme

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