Petrolio in forte rialzo | tensioni con l’Iran e crisi nello Stretto di Hormuz scuotono i mercati

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento significativo nelle contrattazioni sui mercati asiatici, spinto da tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran e dalla crisi nello Stretto di Hormuz. La situazione ha provocato preoccupazioni tra gli operatori economici, in un momento in cui non si è ancora trovato un accordo tra le due nazioni sulla proposta di pace avanzata da Washington.

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Nuova impennata del prezzo del petrolio nelle contrattazioni sui mercati asiatici, mentre cresce la preoccupazione internazionale per il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran sulla proposta di pace elaborata da Washington. A pesare sugli scambi è soprattutto la situazione dello Stretto di Hormuz, strategico passaggio marittimo per il commercio energetico mondiale, rimasto in gran parte chiuso e tornato al centro delle tensioni geopolitiche. L’incertezza sulle forniture globali di greggio ha immediatamente spinto gli investitori verso acquisti massicci, facendo salire le quotazioni del petrolio sui principali mercati internazionali. Il Wti americano registra un balzo del 3,50%, attestandosi a 98,76 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord avanza del 3,45%, raggiungendo quota 104,78 dollari.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Petrolio in forte rialzo: tensioni con l’Iran e crisi nello Stretto di Hormuz scuotono i mercati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Iran-Usa, nave iraniana sequestrata nello Stretto di Hormuz: petrolio in rialzoI prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente lunedì, a causa delle rinnovate tensioni tra Trump e Iran che hanno scosso i mercati. Iran, chiuso lo stretto di Hormuz: la crisi del petrolio e i rischi per mercati e prezziL’escalation militare nel Golfo Persico riporta l’energia al centro della competizione strategica internazionale, mostrando come un singolo... Argomenti più discussi: Profitti Shell in forte aumento: la guerra in Iran spinge il prezzo del petrolio; Borse europee in rialzo, il petrolio scende per le speranze di accordo USA-Iran; Petrolio in forte rialzo: fumata nera tra USA e Iran sulla proposta di pace; La tensione su Hormuz agita le Borse, Milano a -1,6%. In rosso Wall Street, petrolio Wti +4,3%.