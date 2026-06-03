Durante una puntata di Cartabianca, Enzo Iacchetti ha dichiarato di condurre su Rai 3 o Rete 4 e di esprimere sempre le sue opinioni. La conduttrice Bianca Berlinguer ha risposto con un commento che ha portato a un botta e risposta tra i due. Iacchetti ha ribadito la propria libertà di parola, senza fare riferimenti diretti a commenti precedenti. La discussione si è svolta in modo acceso, senza ulteriori interventi o sviluppi successivi.

Scintille in tv a Cartabianca tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer. Commentando l’aula della Camera semi deserta per la commemorazione di Giacomo Matteotti, il comico va all’attacco della maggioranza di governo, parlando di “complici” di chi l’ha ucciso. E quando la conduttrice chiede di precisare le sue parole “un po’ forti”, Iacchetti le chiede “perché hai dovuto giustificare?”. “Stai conducendo un programma su Rete 4” ed è “logico e conseguenziale” che “non puoi essere d’accordo con me”, attacca il comico. “Dico sempre quello che penso”, replica Berlinguer. Tensione a Cartabianca tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer Iacchetti contro... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tensione tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer, "conduco su Rai 3 o Rete 4 e dico sempre quello che penso"

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IaccIl video ironico di Enzo Iacchetti sul referendum

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