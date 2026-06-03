Tensione tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer conduco su Rai 3 o Rete 4 e dico sempre quello che penso
Durante una puntata di Cartabianca, Enzo Iacchetti ha dichiarato di condurre su Rai 3 o Rete 4 e di esprimere sempre le sue opinioni. La conduttrice Bianca Berlinguer ha risposto con un commento che ha portato a un botta e risposta tra i due. Iacchetti ha ribadito la propria libertà di parola, senza fare riferimenti diretti a commenti precedenti. La discussione si è svolta in modo acceso, senza ulteriori interventi o sviluppi successivi.
Scintille in tv a Cartabianca tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer. Commentando l’aula della Camera semi deserta per la commemorazione di Giacomo Matteotti, il comico va all’attacco della maggioranza di governo, parlando di “complici” di chi l’ha ucciso. E quando la conduttrice chiede di precisare le sue parole “un po’ forti”, Iacchetti le chiede “perché hai dovuto giustificare?”. “Stai conducendo un programma su Rete 4” ed è “logico e conseguenziale” che “non puoi essere d’accordo con me”, attacca il comico. “Dico sempre quello che penso”, replica Berlinguer. Tensione a Cartabianca tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer Iacchetti contro... 🔗 Leggi su Virgilio.it
IaccIl video ironico di Enzo Iacchetti sul referendum
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Sono stato minacciato per le mie posizioni su Gaza. Con queste parole Enzo Iacchetti ha raccontato il clima pesante che avrebbe vissuto dopo aver espresso pubblicamente il proprio pensiero sul conflitto in Medio Oriente. Il celebre conduttore e volto storico facebook
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Iacchetti a Bianca Berlinguer: Giustifichi la mia frase contro il Governo, su Rete4 non puoi essere d’accordo con meBotta e risposta tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer durante la puntata di È sempre cartabianca in onda il 2 giugno ... fanpage.it