Iacchetti a Bianca Berlinguer | Giustifichi la mia frase contro il Governo su Rete4 non puoi essere d'accordo con me

Botta e risposta tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer durante la puntata di È sempre cartabianca in onda il 2 giugno. L'ospite contesta alla giornalista di essere troppo democratica e conducendo un programma su Rete4 non potrebbe appoggiare le sue idee contro l'attuale Governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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