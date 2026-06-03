Un esponente di spicco della coalizione ha espresso forte preoccupazione, parlando di una spaccatura interna. La tensione riguarda le recenti divergenze tra i membri, che potrebbero compromettere l’unità del gruppo. Intanto, il centrodestra locale sta ancora cercando un candidato sindaco per la prossima tornata elettorale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata data sui possibili accordi o sulle modalità di scelta del candidato.

Mentre il centrodestra monzese è impegnato nella ricerca del candidato sindaco che dovrà sfidare Paolo Pilotto alle amministrative del 2027, le elezioni per il consiglio provinciale di Monza e Brianza hanno lasciato qualche strascico politico, a Monza come all’interno di Forza Italia Monza e Brianza. Martina Sassoli, consigliera regionale e comunale di Noi Moderati, ha commentato con toni severi l’esito della consultazione provinciale. "Il numero dei consiglieri eletti non rappresenta pienamente la realtà fattuale del voto espresso, avendo il centrosinistra superato il centrodestra in termini di voti ponderali, oltre ogni rappresentatività fattuale del territorio", scrive, definendo il dato "sintomatico di un chiaro voto di protesta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tensione in coalizione. Sassoli va all’attacco: "Forte preoccupazione. C’è una spaccatura"

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