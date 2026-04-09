Spaccatura nel mondo repubblicano il consigliere Pieri | Abbassare i toni per costruire un Pri più forte

Nel mondo repubblicano si registra una spaccatura, con un consigliere che invita a ridurre i toni e a concentrarsi sulla costruzione di un Partito Repubblicano più forte. In un messaggio pubblico, si dichiara aperto al dialogo e disponibile a collaborare per il bene del movimento, sottolineando l’intento di evitare personalismi e logiche di schieramento. La richiesta si inserisce in un contesto di tensioni interne al partito.