Furto alla gioielleria con l’escavatore il sindaco sui social | Racalmuto vive una forte preoccupazione

Nella notte, una gioielleria situata in corso Garibaldi a Racalmuto è stata presa di mira da ladri che hanno utilizzato un escavatore per entrare. Il furto ha provocato preoccupazione nella comunità locale e ha portato il sindaco a condividere un messaggio sui social, esprimendo solidarietà alla famiglia colpita dall’evento. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili.

Dopo il furto messo a segno nella gioielleria in corso Garibaldi a Racalmuto, arriva la presa di posizione del sindaco Calogero Bongiorno che, con un messaggio pubblicato su Facebook, ha espresso vicinanza alla famiglia colpita durante la notte dai malviventi. Ignoti hanno sfondato con un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sfondano gioielleria con escavatore e svaligiano le vetrineFurto nella notte alla gioielleria di corso Garibaldi a Racalmuto, nell’Agrigentino. Sfondano l'ingresso della gioielleria con un escavatore e rubano i preziosiI carabinieri, durante la notte, hanno ingaggiato una vera e propria “caccia” all'uomo: l'intera cittadina è stata setacciata cercando di trovare... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Furto lampo (con spaccata) a Baselga di Pinè: spariti gioielli per 20 mila euro; Furto nella notte alla gioielleria Bluespirit alle Fonti del Corallo; Furto con spaccata alla gioielleria Andreatta di Baselga di Piné; Gioielleria svaligiata per la quarta volta nel Foggiano: il colpo in meno di 5 minuti - FoggiaToday. Furto con spaccata in una gioielleria a Racalmuto, ladri in fugaColpo con spaccata nella gioielleria Tirone a Racalmuto. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte in via Garibaldi. Hanno utilizzato un mezzo pesante per sfondare la vetrina e saccheggiare il ... grandangoloagrigento.it Sfondano gioielleria con escavatore e svaligiano le vetrineFurto nella notte alla gioielleria di corso Garibaldi a Racalmuto, nell’Agrigentino. I malviventi hanno sfondato l’ingresso blindato con un escavatore e ... gazzettadelsud.it Alghero, rubano gli zaini dall’auto di un turista: individuati i presunti autori Il furto nei posteggi del Lazzaretto, decisiva l’analisi di immagini e filmati - facebook.com facebook #Milano Svolta nelle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela #Genini, uccisa qualche mese fa dal compagno con decine di coltellate. Indagato l'ex fidanzato, per vilipendio di cadavere e furto. Di @ElenaBaiocco #GR1 x.com