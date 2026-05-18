Cesena capitale del tennistavolo | al via i tricolori paralimpici con le stelle della Nazionale

A Cesena sono iniziate le gare dei Campionati italiani paralimpici di tennistavolo, che si svolgono fino a domenica 24 maggio nel Pala Bcc Romagnolo di piazzale Tordi. L’evento, al quarto appuntamento in sei anni in Emilia Romagna, vede la partecipazione di atleti della Nazionale paralimpica. L’ingresso è libero e la competizione si svolge su più giorni, portando nella città un grande numero di appassionati e atleti provenienti da diverse regioni.

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