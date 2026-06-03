Tennis Roland Garros | oggi 3 italiani in campo per i quarti gli orari e dove vedere le partite

Oggi, 3 giugno, il Roland Garros vede in campo 3 tennisti italiani per i quarti di finale maschili. I match si disputano sul Court Philippe Chatrier dalle ore 11.00. Il 1° azzurro a calcare la terra rossa parigina è Flavio Cobolli, numero 10 del seeding. L’italiano affronta il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4 del torneo. Il match, valido per i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile, è il 3° incontro in programma sul Court Philippe Chatrier. Il programma giornaliero sul campo principale si apre alle ore 11.00 con il match tra la russa Anna Kalinskaya e la polacca Maja Chwalinska. A seguire, si disputa l’incontro tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la russa Diana Shnaider. 🔗 Leggi su Sportface.it

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IMPRESA ROLAND GARROS! Berrettini, Cobolli e Arnaldi ai quarti e domani c'è il Derby!

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