Roland Garros 2026 le partite e gli orari degli Italiani in campo oggi | Federico Cinà-De Jong Sonego-Paul e Paolini-Sierra

Mercoledì 27 maggio si svolgono a Roland Garros 2026 tre incontri di giocatori italiani. Federico Cinà affronta De Jong, Lorenzo Sonego incontra Paul e Jasmine Paolini sfida Sierra. Le partite sono inserite nel programma del secondo turno del torneo. Gli incontri si svolgono nel rispetto degli orari stabiliti e si disputano sui campi principali e secondari del torneo. Nessuna delle partite è ancora conclusa.

Prosegue oggi, mercoledì 27 maggio, lo spettacolo al Roland Garros 2026. Sono 3 gli italiani in campo in questa giornata in cui si giocano i match del secondo: Federico Cinà, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini.Federico Cinà, il talentuoso 19enne palermitano, ha conquistato l'accesso al tabellone. 🔗 Leggi su Today.it

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