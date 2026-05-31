Il 1 giugno 2026, tre giocatori italiani sono qualificati agli ottavi di finale a Roland Garros. Cobolli, Berrettini e Arnaldi si sfideranno in incontri che si svolgeranno in diverse fasce orarie. Le partite saranno trasmesse su canali televisivi dedicati e in streaming online. L’evento rappresenta una tappa importante per il tennis italiano in questa edizione del torneo.

Domani, 1 giugno 2026, sarà una giornata potenzialmente storica per il tennis italiano al Roland Garros. Nonostante l’eliminazione anticipata di Jannik Sinner, sono ancora tre gli azzurri in corsa per un posto nei quarti di finale dello Slam parigino: si tratta di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Cobolli sfida Svajda. Si parte alle 11 con Flavio Cobolli, impegnato contro lo statunitense Zachary Svajda. A seguire spazio all’attesissimo confronto tutto da seguire per il pubblico francese tra Diane Parry e la polacca proveniente dalle qualificazioni Maja Chwalinska. Berrettini per vendicare Sinner contro Cerundolo. Sul campo Suzanne Lenglen saranno invece protagonisti gli altri due italiani rimasti in gara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, gli italiani Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi: orari e dove vedere le partite

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Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi si qualificano agli ottavi, il nostro tennis non molla!

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