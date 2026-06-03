Le riprese della nuova stagione di Temptation Island sono iniziate e dureranno fino a luglio. La trasmissione andrà in onda su Canale 5, condotta da Filippo Bisciglia. Tra i tentatori e le tentatrici presenti nel villaggio ci sono volti noti del pubblico. Le coppie coinvolte metteranno alla prova la loro relazione nel corso delle settimane di registrazione. La data di inizio della messa in onda è prevista per luglio.

Di sicuro non mancheranno i colpi di scena e come ogni anno saranno tantissimi i telespettatori che non perderanno l'appuntamento su Canale 5. Sul suo profilo Instagram Lorenzo Pugnaloni si è lasciato sfuggire qualche indiscrezione sull'amatissimo programma, catturando ancora di più la curiosità dei fan. L'esperto di gossip ha rivelato che se non ci saranno delle variazioni le registrazioni del reality dei sentimenti inizieranno l'otto giugno per poi concludersi il 26 giugno. Le puntate relative al 'mese dopo' invece verranno registrate il 24 luglio. Al momento non è ancora stato svelato il cast della nuova stagione di Temptation Island, però è emerso qualche dettaglio sui single che tenteranno le coppie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Temptation Island, svelato quando iniziano le riprese: “Volti noti tra tentatori e tentatrici”

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