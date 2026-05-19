Filippo Bisciglia ha comunicato sui social che Temptation Island 2026 tornerà presto in onda. La nuova stagione è stata annunciata dal conduttore tramite un breve messaggio, senza indicare una data precisa di inizio. Sono state già fatte alcune ipotesi sui possibili tentatori che parteciperanno al programma, ma al momento non sono stati rivelati dettagli ufficiali. La conferma della ripresa dello show ha suscitato l’attenzione di molti fan, desiderosi di scoprire cosa riserverà questa edizione.

Temptation Island 2026 è pronto a tornare e la conferma arriva direttamente da Filippo Bisciglia. Con un breve messaggio sui social, il conduttore ha annunciato l’inizio di una nuova stagione, riaccendendo subito l’interesse del pubblico. Tra possibili date, location confermata e primi nomi sui tentatori, iniziano a delinearsi i contorni della nuova edizione. La nuova location di Temptation Island L’annuncio di Filippo Bisciglia. A dare il via all’attesa è stato proprio Filippo Bisciglia, volto storico di Temptation Island. Sui social ha scritto: “Stiamo tornando, preparatevi”. Un messaggio breve che ha subito attirato l’attenzione dei fan del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Temptation Island 2026, annuncio di Filippo Bisciglia: quando inizia e possibili tentatori

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Temptation Island 2026 Tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione

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