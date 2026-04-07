Sono emerse le prime informazioni sull’edizione 2026 di Temptation Island. Si conoscono già alcune coppie partecipanti e i tentatori coinvolti, mentre le registrazioni sono in programma per le prossime settimane. La location scelta per questa stagione non è stata ancora comunicata ufficialmente. I fan del programma attendono aggiornamenti sui dettagli delle registrazioni e sui nomi degli eventuali partecipanti.

I fans di Temptation Island sono già curiosi di sapere qualcosa sull’ edizione 2026. Emergono le le prime informazioni su coppie, tentatori e registrazioni. Il reality di Maria De Filippi, tra i più seguiti dell’estate, si prepara a tornare con una nuova edizione mentre la produzione ha già avviato i lavori dietro le quinte. Tra casting in corso, contatti avviati e tempistiche definite, emergono i primi dettagli su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi. Le rivelazioni di Raul Dumitras su Martina De Ioannon al GF VIP Temptation Island 2026: casting già attivi. Visto che mancano meno di tre mesi all’inizio dell’estate, gli autori di Temptation Island si sono già messi al lavoro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Temptation Island 2026: coppie, location, tentatori e quando iniziano le registrazioni

Dove si registra Temptation Island 2026? Location, novità e casting in corsoCasting in corso, nuove coppie in selezione e voci sulla location: cosa sappiamo sulla prossima edizione di Temptation Island 2026.

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