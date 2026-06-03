La Giunta ha approvato nuovamente le risorse per i buoni di TempoBello, che consentono ai bambini e alle bambine di Arezzo di partecipare ai centri estivi. La decisione è stata comunicata dal vice sindaco, che ha specificato che l’approvazione riguarda le risorse finanziarie destinate a questa iniziativa. La delibera è stata adottata alcune settimane fa.

Arezzo, 3 giugno 2026 – «Alcune settimane fa la Giunta Ghinelli ha approvato nuovamente le risorse per TempoBello – spiega il vice sindaco Lucia Tanti – i buoni per i centri estivi per i bambini e le bambine di Arezzo. Come lo scorso anno sono a disposizione 150 euro a figlio per quelle famiglie con Isee entro i 35mila euro. In questi giorni si sta concludendo la selezione delle associazioni e le realtà ludico ricreative che presenteranno un progetto sicuro e di qualità: chi affiderà i propri figli a loro avrà diritto al buono. Tutte le info sono al link https:www.comune.arezzo.itcentri-estivi-2026-attivita-ludico-ricreative-favore-dei-minori-314-anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - TempoBello, i buoni per i centri estivi per i bambini e le bambine di Arezzo

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