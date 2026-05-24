Il Comune di Altopascio ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi destinati alle famiglie, per consentire ai propri figli la partecipazione ai centri estivi, in programma da giugno a settembre. Le domande devono essere presentate entro il 3 giugno in modalità online collegandosi al sito del comune di Altopascio dove in home page c’è il collegamento alla pagina dedicata alle iscrizioni. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, e fino ai 23 anni nel caso di giovani con disabilità grave, articolo 3, comma 3, della Legge 10492, frequentanti o in uscita, nell’anno corrente, dalle scuole di ogni ordine e grado e residenti nella Piana di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ tempo di centri estivi. Altopascio promuove le iniziative per i bambini

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