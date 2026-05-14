Furto e danni pesanti negli impianti sportivi del Terraglio

Stanotte, negli impianti sportivi di via Penello alla Favorita, sono stati registrati un furto e danni agli impianti. La struttura ospita la Polisportiva Terraglio e Fisiosport, e sono stati riportati danni significativi agli impianti e alle attrezzature. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili e verificare l’entità esatta dei danni subiti. Non ci sono ancora dettagli sulla quantità di merce o attrezzature rubate.

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Un colpo con furto e danneggiamenti è stato messo a segno stanotte negli impianti sportivi di via Penello alla Favorita, sede della Polisportiva Terraglio e di Fisiosport. I danni sono pesanti, non solo per il denaro e i beni sottratti, ma soprattutto per gli atti vandalici commessi contro la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In tre di notte negli impianti sportivi: svastiche e simboli osceni sul campo di padelTORRE VADO (Morciano di Leuca) – Vandali colpiscono nella notte il centro polivalente “Sunset point srls”, impianto sportivo a Torre Vado, la marina... Verona, pesanti i danni del maltempoVerona ha registrato danni pesantissimi in seguito al passaggio della perturbazione di ieri sera. Temi più discussi: Chivasso sotto assedio, colpo ai bus GTT: smantellata la banda dei furti ai mezzi pubblici; Presa la banda dei furti sui bus: danni per 330mila euro, tre rumeni fermati al confine; In Alto Adige sgominata la banda specializzata nei furti in hotel; Mezzi fermi e trasporti in tilt: fermata la banda che rubava i ricambi dei bus. VALSUSA, FURTO E DANNI ALLA STAZIONE DI AVIGLIANA: CHIUSA AL PUBBLICO LA SALA D’ASPETTOAVIGLIANA – Furto con spaccata alla stazione ferroviaria di Avigliana. Un risveglio amaro in questo venerdì di festa: alle 4.40 di venerdì 1° maggio 2026, alcuni malviventi hanno derubato la bigliette ... valsusaoggi.it Furto di rame blocca l’Alta Velocità Roma-Napoli: ritardi fino a 100 minutiLa serata di martedì 5 maggio si è trasformata in un calvario per i viaggiatori dell'Alta Velocità sulla tratta Roma-Napoli. A partire dalle ore 20, la ... cronachedellacampania.it