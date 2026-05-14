Furto e danni pesanti negli impianti sportivi del Terraglio
Stanotte, negli impianti sportivi di via Penello alla Favorita, sono stati registrati un furto e danni agli impianti. La struttura ospita la Polisportiva Terraglio e Fisiosport, e sono stati riportati danni significativi agli impianti e alle attrezzature. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili e verificare l’entità esatta dei danni subiti. Non ci sono ancora dettagli sulla quantità di merce o attrezzature rubate.
Un colpo con furto e danneggiamenti è stato messo a segno stanotte negli impianti sportivi di via Penello alla Favorita, sede della Polisportiva Terraglio e di Fisiosport. I danni sono pesanti, non solo per il denaro e i beni sottratti, ma soprattutto per gli atti vandalici commessi contro la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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???Non si registrano feriti né danni a veicoli in transito. L’area è stata messa in sicurezza nelle ore successive all’esplosione #Shock #CaselloA14 #CerignolaEst #Furto facebook
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