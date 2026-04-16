In tre di notte negli impianti sportivi | svastiche e simboli osceni sul campo di padel

Nella notte, tre persone hanno imbrattato con svastiche e simboli osceni il campo di padel del centro sportivo “Sunset point srls” a Torre Vado, marina di Morciano di Leuca. L’episodio si è verificato negli impianti sportivi intorno alle tre del mattino. Sul luogo sono intervenuti i proprietari, che hanno immediatamente denunciato il fatto alle forze dell’ordine. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

TORRE VADO (Morciano di Leuca) – Vandali colpiscono nella notte il centro polivalente “Sunset point srls”, impianto sportivo a Torre Vado, la marina di Morciano di Leuca. Secondo quanto ricostruito, tre individui con il volto travisato si sarebbero introdotti all'interno della struttura.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Scritte sataniste e svastiche, choc al cimitero di Pesaro: vandalizzate le tombe anche con simboli osceniPESARO - Questa mattina il cimitero centrale di Pesaro è stato teatro di un grave atto di vandalismo. Scritte sataniste e svastiche, choc al cimitero di Pesaro: vandalizzate le tombe anche con simboli osceni e bestemmiePESARO - Questa mattina il cimitero centrale di Pesaro è stato teatro di un grave atto di vandalismo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Incidente nella notte sulla Adriatica all'altezza di Madonna dell'Albero: tre auto coinvolte, nessun ferito grave tra i giovani a bordo; Stati Uniti, Iran e Israele concordano un cessate il fuoco. Riapre lo Stretto di Hormuz; Mattia Rizzetti, promessa del calcio, investito a 16 anni nella notte di Pasqua; Fano, accoltella i genitori e il fratello nella notte: fermato 21enne. Le ultime notizie. Ti svegli alle tre di notte, non riesci a dormire e ti chiedi: ‘E se avessi fatto in modo diverso?’. Ecco perché si resta bloccati sempre negli stessi errori: i ...Nel libro Hai ancora paura Maria Beatrice Alonzi esplora come i traumi infantili condizionano le scelte da adulti ... ilfattoquotidiano.it Queste foto sono letteralmente come appare il dì e la notte sulla Terra. Nella foto di Artemis II, è stato ripreso il lato della Terra mentre era notte, nella foto di Apollo 17, è stato ripreso il lato della Terra mentre era giorno. facebook