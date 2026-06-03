Tempesta Milan | otto giorni dopo il vuoto di potere scontro Cardinale-Ibra sui nuovi nomi

Una settimana di vuoto assoluto e una ricostruzione che fatica a partire. A più di otto giorni dall'esonero collettivo che ha azzerato i vertici societari, in casa Milan regna ancora lo stallo più totale. Il club rossonero si ritrova attualmente privo delle figure chiave per la gestione sportiva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Ele Disse Que Ela Morreria Sozinha. Dois Anos Depois, Encontrou Ela Assim…

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