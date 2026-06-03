Tempesta Milan | otto giorni dopo il vuoto di potere scontro Cardinale-Ibra sui nuovi nomi

Da milanotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto giorni dopo l'esonero collettivo dei vertici societari, il Milan si trova ancora in una fase di stallo totale. La squadra e i tifosi attendono novità sui nomi per il nuovo management, mentre si susseguono tensioni tra il nuovo responsabile sportivo e il direttore generale. La ricostruzione della dirigenza sembra ancora lontana dall'iniziare, lasciando un vuoto di potere che si fa sentire in tutto il club.

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Una settimana di vuoto assoluto e una ricostruzione che fatica a partire. A più di otto giorni dall'esonero collettivo che ha azzerato i vertici societari, in casa Milan regna ancora lo stallo più totale. Il club rossonero si ritrova attualmente privo delle figure chiave per la gestione sportiva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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