LIVE Milan – Scontro Ibra-Cardinale oggi il vertice segreto con Glasner

Oggi si tiene un incontro riservato tra il nuovo allenatore e il direttore sportivo, dopo l’esclusione dell’amministratore delegato e del direttore generale. Sono stati licenziati anche l’allenatore e il direttore tecnico. La squadra sta vivendo una svolta drastica con cambiamenti nel management e nello staff tecnico. La riunione si svolge in un momento di grande tensione tra i giocatori, con un focus sulle prossime decisioni da prendere.

Sale fortissima la tensione in casa Milan. Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Furlani e Moncada) e di quelli tecnici (Tare e Allegri), Cardinale valuta come riorganizzare il Club. I dissidi interni sono però all'ordine del giorno, incredibilmente anche con l'advisor Zlatan Ibrahimovic. Intanto oggi possibile giornata cruciale per capire le idee di Oliver Glasner, il prescelto per la panchina da Ralf Rangnick, forte candidato al ruolo di Direttore Tecnico. Convincerà il Milan? Rimane calda anche l'alternativa con l'asse Ramon Planes DS e Mauricio Pochettino tecnico. Arne Slot rimane invece una suggestione da non scartare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN SOTTO SHOCK: Ibrahimovic contro Allegri. La verità di Monica Colombo.

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