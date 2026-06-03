Temperature da record in Puglia a maggio | i comuni più caldi Oltre 36 gradi

Da quotidianodipuglia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A maggio, in alcune località della Puglia, le temperature hanno superato i 36 gradi, raggiungendo valori record. I dati evidenziano un clima molto caldo rispetto alle medie stagionali di questo periodo. I comuni più colpiti sono stati quelli situati nella zona centrale e meridionale della regione, dove le temperature massime sono risultate significativamente superiori alla norma. La situazione ha portato a un’ondata di caldo senza precedenti per il mese di maggio.

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Ha evidentemente ragione chi sostiene che non esistano più le mezze stagioni. Non è un modo di dire, un cliché buono per tutte le (mezze) stagioni. La primavera pugliese di questo 2026 si è trasformata in estate già a fine maggio. A lanciare l'allarme sulle temperature da record sono alcune istantanee scattate dallo spazio dal servizio Copernicus (che analizza la Terra dall'orbita e da lì mostra, con grafici e cartine, le anomalie climatiche). Alcune città del Sud Italia, il 25 maggio scorso, facevano registrare temperature del suolo superiori ai 40 gradi. Un evento raro, se non unico. E in Puglia non è andata poi molto meglio.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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