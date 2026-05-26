Un’ondata di calore eccezionale ha investito tutta l’Italia, con temperature che in molte città hanno raggiunto i 36 gradi, valori tipici dell’estate. Si tratta di un episodio di caldo anomalo per il mese di maggio, che sta facendo salire i termometri ben oltre le medie stagionali. Le temperature elevate interessano tutto il territorio nazionale, creando condizioni insolite per questo periodo dell’anno.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ondata di calore eccezionale su tutta la Penisola. L’Italia è alle prese con una forte ondata di caldo fuori stagione, con temperature che in diverse città stanno raggiungendo valori tipici dei mesi estivi. In molte aree del Paese si registrano punte fino a 35-36 gradi, ben oltre le medie climatiche di fine maggio. A rendere ancora più evidente l’anomalia sono anche le cosiddette “notti tropicali”, con temperature minime che non scendono sotto i 20°C, spingendo molte persone ad accendere già i condizionatori. Record anche in Europa: Londra sfiora i 34 gradi. L’emergenza caldo non riguarda soltanto l’Italia. Anche il Regno Unito sta vivendo giornate eccezionalmente torride, con migliaia di persone in cerca di refrigerio tra piscine, fiumi e attività all’aperto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caldo anomalo sull’Italia, temperature fino a 36 gradi: maggio come piena estate

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Nebbie e Caldo Anomalo Fino a 20°C

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