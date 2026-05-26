Meteo caldo in aumento sull’Italia | temperature oltre le medie e picchi sopra i 36 gradi

Da cdn.ilfaroonline.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le temperature in Italia stanno salendo oltre le medie stagionali, con picchi che superano i 36 gradi. L’anticiclone, che si sta rafforzando, garantisce condizioni di stabilità atmosferica e si trova principalmente sull’Europa centrale e occidentale.

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Roma, 26 maggio 2026 – L’anticiclone è in fase di ulteriore rinforzo e mantiene condizioni di stabilità atmosferica, con i suoi massimi posizionati sull’Europa centrale e occidentale. Poche le novità nelle prossime ore, con il tempo soleggiato che accomunerà tutta Italia e con caldo in ulteriore intensificazione. Correnti di origine subtropicale continueranno infatti ad affluire all’interno della cupola anticiclonica, determinando temperature  molto al di sopra delle medie del periodo. Tuttavia, a minare la stabilità anticiclonica, saranno alcuni rovesci di calore o focolai temporaleschi che riusciranno già a formarsi nelle ore diurne di oggi in prossimità delle zone alpine centro-occidentali, esaurendosi in serata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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