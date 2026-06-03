Telestense è ufficialmente in vendita | ecco quanto vale il marchio dell' emittente

Notizia in breve

Telestense è stata messa in vendita dal Tribunale di Ferrara. Nell’ambito della liquidazione giudiziale della società Rei, è stata ordinata una vendita competitiva del ramo d’azienda dell’emittente televisiva ferrarese. La decisione riguarda la cessione del marchio e delle attività associate. Non sono stati forniti dettagli sul prezzo o sui potenziali acquirenti. La procedura si inserisce nel processo di liquidazione della società coinvolta.