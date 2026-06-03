Telestense è ufficialmente in vendita | ecco quanto vale il marchio dell' emittente
Telestense è stata messa in vendita dal Tribunale di Ferrara. Nell’ambito della liquidazione giudiziale della società Rei, è stata ordinata una vendita competitiva del ramo d’azienda dell’emittente televisiva ferrarese. La decisione riguarda la cessione del marchio e delle attività associate. Non sono stati forniti dettagli sul prezzo o sui potenziali acquirenti. La procedura si inserisce nel processo di liquidazione della società coinvolta.
Telestense è ufficialmente sul mercato. Il Tribunale di Ferrara, nell’ambito della liquidazione giudiziale società Rei, ha infatti disposto la vendita competitiva del ramo d’azienda riconducibile all’emittente televisiva ferrarese.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl lotto comprende. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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