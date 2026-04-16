Salernitana in vendita trattativa in stallo | quanto vale il club e i costi da sostenere

La vendita della squadra di calcio di Salerno è attualmente in una fase di stallo, con trattative che non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo. Dopo alcuni segnali positivi nelle ultime ore, l’operazione si è fermata a causa della mancanza di un via libera ufficiale da parte del proprietario attuale. La situazione rimane incerta, mentre si valutano i costi e il valore del club.

La cessione della Salernitana vive una fase di forte incertezza. Dopo segnali di apertura nelle scorse ore, l’operazione è ora rallentata dall’assenza del via libera definitivo del patron Danilo Iervolino. L’imprenditore Cristiano Rufini, attraverso la società Antarees srl, ha già compiuto passi concreti per l’acquisizione del club. L’accordo resta sospeso in attesa di ulteriori garanzie e verifiche. L’incontro previsto nello studio notarile Giuliani-Occorsio di Roma per il rogito non si è concretizzato, confermando una fase di stallo nella trattativa. L’aumento di capitale e le condizioni economiche. Uno degli elementi centrali dell’operazione riguarda l’ aumento di capitale.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Salernitana in vendita, trattativa in stallo: quanto vale il club e i costi da sostenere Notizie correlate Leggi anche: Giorgio Armani, in vendita l’attico da sogno a New York: ecco quanto è grande e quanto vale Vendita della Salernitana, Lombardi si sfila: "Non posso rilevare il club"Attraverso una nota stampa, l'imprenditore attivo nel settore della sanità privata ha ufficializzato la propria rinuncia a trattare l'acquisto delle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vendita della Salernitana: dubbi di Iervolino e Rufini, il rogito può slittare; Salernitana: svolta societaria, Rufini effettua il versamento; Salernitana, telenovela cessione: manca il sì di Iervolino; Vendita Salernitana, l’inutile attesa di tre imprenditori. Salernitana in vendita, trattativa in stallo: quanto vale il club e i costi da sostenereTrattativa per la cessione della Salernitana in stallo: i motivi, le cifre, l’aumento di capitale, costi e condizioni dell’operazione ... quifinanza.it Vendita della Salernitana: dubbi di Iervolino e Rufini, il rogito può slittareRichiesta di versamento imminente nelle casse della Salernitana, clausola sospensiva e tempi dell'effettiva operatività dell'acquirente pronto a subentrare: tanti nodi da sciogliere, la firma dovrebbe ... salernotoday.it Il gesto bellissimo di Maria, giovane calciatrice della Salernitana Women Under 15 che dopo un gol corre a baciare la foto del suo allenatore morto pochi giorni prima facebook Cessione Salernitana, non è prevista per oggi la firma dell'atto: continuano le trattative con Rufini x.com