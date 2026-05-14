Fallimento Ternana Calcio identità ed appartenenza | Marchio segno distintivo Ecco quanto ‘vale’

Dopo il fallimento, la Ternana Calcio si prepara a una ripartenza che passa anche attraverso il suo marchio. Secondo quanto stabilito dalle norme, il marchio, la ditta e l’insegna sono considerati i principali segni distintivi dell’azienda. La società dovrà affrontare una serie di procedure per mantenere e valorizzare l’identità visiva, elemento che può influenzare il processo di rilancio e il riconoscimento sul territorio e nel mondo del calcio.

“Il marchio, la ditta e l’insegna rappresentano i segni distintivi dell’impresa”. La ripartenza della Ternana Calcio post fallimento passerà anche dal tratto identificativo. Identità ed appartenenza, infatti, racchiudono il marchio, il simbolo ossia il distintivo di ogni singola società sportiva. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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