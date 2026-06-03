Teheran ha colpito con attacchi le basi statunitensi in Medio Oriente, rispondendo a un raid americano nello Stretto di Hormuz. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver neutralizzato tutti i missile o attacchi lanciati contro le installazioni in Kuwait e nel Bahrein. Le operazioni militari si sono svolte nel giro di poche ore, senza segnalare vittime o danni rilevanti.

Scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. Il Comando centrale Usa ha comunicato di aver neutralizzato tutti gli attacchi lanciati contro le basi americane in Kuwait e in Bahrein. Missili e droni iraniani hanno tentato di raggiungere i quartier generali: "Gli Stati Uniti hanno. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

Notizie e thread social correlati

Raid sul porto iraniano vicino allo stretto di Hormuz, Teheran minaccia gli atenei Usa in Medio Oriente e la portaerei LincolnUn raid è stato condotto nel porto iraniano vicino allo stretto di Hormuz, mentre Teheran ha annunciato minacce contro le università americane nella...

Il cessate il fuoco tra Usa e Iran è già a rischio: Israele bombarda il Libano e Teheran blocca le petroliere nello Stretto di HormuzLa tregua annunciata tra Stati Uniti e Iran nella notte sembra essere già in bilico, mentre Israele ha condotto attacchi nel Libano e Teheran ha...

Temi più discussi: Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran; Teheran bombarda le basi Usa in Medio Oriente: Risposta al raid americano nello Stretto di Hormuz; Guerra Iran-Usa-Israele, raid su Beirut e nuove tensioni: Hezbollah colpisce con i droni, Teheran attacca una base americana · LaC News24; Medio Oriente, Tv iraniana: nella bozza la fine del blocco Usa di Hormuz e il transito ai livelli pre-guerra. La Casa Bianca: 'Un'invenzione'.

Medio Oriente, gli Usa tornano a colpire l’Iran: Attacco di autodifesa. Khamenei: La regione mai più scudo per le basi americaneNella notte un attacco nel sud dell'Iran, per proteggere le truppe, afferma il portavoce dello United States Central Command. Teheran: Risposta durissima. Israele colpisce il sud del Libano ... msn.com

Ultime notizie | Ultim’ora oggi guerra in Iran: Teheran attacca le basi americane in Medio OrienteLe ultime notizie le apriamo anche oggi facendo il punto sulla guerra in Medio Oriente, con gli attacchi di Teheran alle basi americane Apriamo le ultime notizie ed entriamo nel dodicesimo giorno ... ilsussidiario.net