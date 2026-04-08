Il cessate il fuoco tra Usa e Iran è già a rischio | Israele bombarda il Libano e Teheran blocca le petroliere nello Stretto di Hormuz
La tregua annunciata tra Stati Uniti e Iran nella notte sembra essere già in bilico, mentre Israele ha condotto attacchi nel Libano e Teheran ha bloccato alcune petroliere nello Stretto di Hormuz. Le azioni militari e le restrizioni sulle rotte commerciali aumentano la tensione nella regione, mettendo in discussione la stabilità delle recenti intese tra le due nazioni. La situazione rimane molto delicata e in evoluzione.
La tregua annunciata nella notte tra Stati Uniti e Iran rischia di saltare, a causa del proseguimento delle operazioni militari di Israele in Libano, che secondo il presidente Donald Trump e il premier Benjamin Netanyahu, a differenza di quanto annunciato dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, non rientrava nell’accordo di cessate il fuoco. L’operazione israeliana, ribattezzata internamente “Oscurità eterna”, è stata tutt’altro che chirurgica: almeno 50 caccia impiegati, circa 160 bombe sganciate su 100 obiettivi in appena 10 minuti. Le forze armate di Israele (Idf) hanno fatto sapere sui social di aver colpito un centinaio tra centri... 🔗 Leggi su Tpi.it
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Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Continuano i raid di Israele in Iran: “Presi di mira Larijani e il capo dei Basij”. Tel Aviv bombarda anche il Libano. L’Iraq tratta con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso HormuzGuerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove...
Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa
Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli Usa; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; USA e Iran d’accordo su un cessate il fuoco di due settimane.
Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora ... ilpost.it
Stati Uniti, Iran e Israele concordano un cessate il fuoco. Riapre lo Stretto di HormuzWashington e Teheran accettano una tregua di due settimane mediata dal Pakistan che prevede una ripresa del transito delle navi. Il Libano resta fuori dal cessate il fuoco. Il prezzo del petrolio scen ... ilfoglio.it
MarineTraffic segnala i primi attraversamenti dello Stretto di Hormuz dopo l'accordo di cessate il fuoco tra Usa e Iran. Nonostante il cessate il fuoco, la Marina iraniana ha avvertito le navi ancorate vicino a Hormuz che resta necessario ottenere l'autorizzazione - facebook.com facebook
#tagada Antonio Di Bella commenta l'apertura dello Stretto di Hormuz. x.com