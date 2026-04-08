Il cessate il fuoco tra Usa e Iran è già a rischio | Israele bombarda il Libano e Teheran blocca le petroliere nello Stretto di Hormuz

La tregua annunciata tra Stati Uniti e Iran nella notte sembra essere già in bilico, mentre Israele ha condotto attacchi nel Libano e Teheran ha bloccato alcune petroliere nello Stretto di Hormuz. Le azioni militari e le restrizioni sulle rotte commerciali aumentano la tensione nella regione, mettendo in discussione la stabilità delle recenti intese tra le due nazioni. La situazione rimane molto delicata e in evoluzione.