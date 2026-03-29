Raid sul porto iraniano vicino allo stretto di Hormuz Teheran minaccia gli atenei Usa in Medio Oriente e la portaerei Lincoln

Da feedpress.me 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un raid è stato condotto nel porto iraniano vicino allo stretto di Hormuz, mentre Teheran ha annunciato minacce contro le università americane nella regione del Medio Oriente e la portaerei Lincoln. Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran proseguono con attacchi reciproci, coinvolgendo anche obiettivi civili come le università americane nel Golfo, in risposta a simili attacchi contro le istituzioni iraniane.

Continuano gli attacchi incrociati tra Usa-Israele e Teheran, che mette nel mirino anche obiettivi civili come le università americane nel Golfo in risposta ad analoghi attacchi a atenei iraniani. Raid missilistici statunitensi e israeliani hanno colpito la città portuale iraniana di Bandar Pol, vicina allo stretto di Hormuz, uccidendo cinque persone e ferendone quattro. Altre sei persone sono morte in seguito a un attacco israelo-americano in una zona residenziale del villaggio iraniano di Osmavandan, con cinque case completamente distrutte e 22 gravemente danneggiate. A Teheran invece un missile lanciato da un drone ha colpito "un edificio commerciale e civile» che ospita la redazione del canale di notizie qatariano Al Araby, interrompendo le trasmissioni in diretta e ferendo dieci persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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