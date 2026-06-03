A Teglio è nata La Magàda, una rete che collega le tradizioni locali con il Perù. L’iniziativa coinvolge professionisti di vari settori che lavorano come incubatore di idee. La rete si propone di unire radici storiche e prospettive future, creando un ponte tra culture diverse. La Magàda si sviluppa come progetto di collaborazione e innovazione, puntando a promuovere scambi e iniziative condivise tra le comunità coinvolte.

Come può un'incisione millenaria collegare Teglio alle tradizioni del Perù?. Chi sono i professionisti che guidano questo nuovo incubatore di idee?. Cosa accadrà durante il pranzo comunitario dedicato al simbolo della patata?. Come trasformerà questa rete il futuro sociale e culturale del borgo?.? In Breve Edoardo Scinetti ricopre la carica di vice presidente dell'associazione nata il 1 giugno.. Evento Tra le Ande e le Alpi previsto per il 20 e 21 giugno.. Cerimonia Inti Raymi curata dalla comunità Ayni sabato 20 giugno al tramonto.. Conferenza antropologica e pranzo comunitario con la patata domenica 21 giugno.. Nasce a Teglio l’associazione La Magàda: una rete di professionisti per unire passato e futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teglio, nasce La Magàda: la rete che unisce radici e futuro

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Nasce la rete che unisce scuole, formazione professionale e impresaVenerdì 15 maggio alle 17 si terrà a Padova la presentazione del progetto “una Rete, una Visione” presso l'ex Foro Boario di Prato della Valle.

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