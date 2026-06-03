Associazioni culturali Nasce la Magada La prima guarda al Perù

È stata costituita l’associazione culturale “Magada”, con sede a Teglio. La guida è affidata a Paolo Cogliati, mentre Edoardo Scinetti ricopre il ruolo di vice presidente. Il sodalizio comprende professionisti di diversa età e background, tutti residenti o recentemente trasferiti nel territorio, condividendo l’interesse per la promozione culturale e per il comune di Teglio. La nascita di “Magada” si focalizza sull’attività culturale e sulla valorizzazione del patrimonio locale.

Presieduto da Paolo Cogliati, Edoardo Scinetti ne è il vice, il neosodalizio raggruppa persone – professionisti, per lo più - di età ed esperienze diverse accomunate dall’abitare, dall’essersi di recente trasferiti o, comunque, di avere a cuore Teglio. "Gli obiettivi sono diversi, ma l’idea di base è quella di creare una rete, fare comunità, essere un incubatore di idee e di nuove occasioni che possano servire a tutti, soprattutto ai giovani". È nata il 1° giugno a Teglio, ma è già grande (ben lo si evince già dal sito web lamagada.org) l’associazione La Magàda. Dea o strega? Chi è La Magàda? I fondatori dell’associazione non hanno dubbi: "Vive nelle pietre incise che resistono ai millenni, nel rumore dell’acqua tra le rocce, nella memoria di chi sa ancora ascoltare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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