Nasce la rete che unisce scuole formazione professionale e impresa

Da veneziatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio alle 17 si terrà a Padova la presentazione del progetto “una Rete, una Visione” presso l'ex Foro Boario di Prato della Valle. L'iniziativa prevede l'istituzione di una struttura che collega scuole, enti di formazione professionale e imprese. La rete si focalizza su settori quali consulenza manageriale, tecnologie informatiche, sicurezza digitale e pratiche sostenibili. L'evento coinvolge professionisti e rappresentanti del settore per illustrare le finalità del progetto e le sue modalità di funzionamento.

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Venerdì 15 maggio, alle ore 17, all'ex Foro Boario di Padova (Prato della Valle) si svolge la presentazione del progetto “una Rete, una Visione”: una nuova struttura che riunisce competenze legate a scuole, formazione professionale, consulenza manageriale, IT, cloud, cybersecurity, sostenibilità. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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