Nasce la rete che unisce scuole formazione professionale e impresa
Venerdì 15 maggio alle 17 si terrà a Padova la presentazione del progetto “una Rete, una Visione” presso l'ex Foro Boario di Prato della Valle. L'iniziativa prevede l'istituzione di una struttura che collega scuole, enti di formazione professionale e imprese. La rete si focalizza su settori quali consulenza manageriale, tecnologie informatiche, sicurezza digitale e pratiche sostenibili. L'evento coinvolge professionisti e rappresentanti del settore per illustrare le finalità del progetto e le sue modalità di funzionamento.
Venerdì 15 maggio, alle ore 17, all'ex Foro Boario di Padova (Prato della Valle) si svolge la presentazione del progetto “una Rete, una Visione”: una nuova struttura che riunisce competenze legate a scuole, formazione professionale, consulenza manageriale, IT, cloud, cybersecurity, sostenibilità. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Scuole superiori e Formazione professionale, coperte tutte le borse di studio
Formazione per attori: in Sicilia nasce un nuovo corso professionale finanziato dalla RegionePalermo – Ha preso avvio in Sicilia un corso professionale per attori promosso e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della...
Temi più discussi: Solitudine, nasce la prima rete italiana per affrontarla; ANACI, Croce Rossa Italiana e SIMA: nasce la rete di prossimità sanitaria nei condomìni; Più merci sui treni, nasce una rete di logistica; Negli USA nasce una rete mobile cristiana con filtri rigidi sui contenuti online.
Concluso con successo il progetto Alassio Silver – cultura, movimento e benessere Tra dicembre 2025 e aprile 2026, circa 2.500 persone hanno seguito e condiviso il progetto Alassio Silver – cultura, movimento e benessere, che nasce dalla Rete … i x.com
11 maggio 1977: nasce la rete che cambia tutto Risale agli anni ’50 la scoperta delle potenzialità della luce come strumento per trasmettere informazioni, in alternativa ai cavi elettrici. È però nella primavera del 1977 che se ne intuisce il valore nel campo de facebook
Nasce il MAC, la rete nazionale della canzone d’autoreNella sede di Officina Pasolini, si è svolta una giornata interamente dedicata alla musica d’autore italiana tra incontri, confronti e ... msn.com
Tumore al seno, nasce la rete che punta a migliorare i percorsi di curaPoliclinico Gemelli, Gemelli Isola e Mater Olbia danno vita a un modello collaborativo e ... msn.com