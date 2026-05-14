Nasce la rete che unisce scuole formazione professionale e impresa

Venerdì 15 maggio alle 17 si terrà a Padova la presentazione del progetto “una Rete, una Visione” presso l'ex Foro Boario di Prato della Valle. L'iniziativa prevede l'istituzione di una struttura che collega scuole, enti di formazione professionale e imprese. La rete si focalizza su settori quali consulenza manageriale, tecnologie informatiche, sicurezza digitale e pratiche sostenibili. L'evento coinvolge professionisti e rappresentanti del settore per illustrare le finalità del progetto e le sue modalità di funzionamento.

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