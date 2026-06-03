Tedua in concerto a Jesolo al Palazzo del Turismo la data zero del suo nuovo tour
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Tedua torna live nei principali palasport italiani con “Ted Ryan Tour”, nuovo progetto che partirà dal Palazzo del Turismo di Jesolo il prossimo 21 gennaio (alle ore 21) con la data zero, per poi toccare le città di Bologna, Torino, Roma e Milano.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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