Sarà Terni a ospitare il prossimo 11 aprile la data zero di "Palazzetti '26" di Frah Quintale, primo tour nei palasport delle principali città italiane del cantautore bresciano. L'appuntamento, nell'ambito della stagione Tourné, è realizzato in sinergia con Tic Festival – Terni influencer e content creator, al PalaTerni, contenitore di eventi curati da Umbria Forum. La tournée - prodotta da Live Nation - riporta l’artista alla dimensione live, pronto ora a misurarsi per la prima volta sui palchi nei palasport delle principali città italiane. Artista a tutto tondo, per questa importante occasione - che segna un nuovo passo per il suo percorso artistico - Frah Quintale ha disegnato tutte le grafiche, dipingendo a mano su grandi tele i palazzetti delle città in cui si esibirà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, si avvicina la 'data zero' del nuovo tour di Frah Quintale

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