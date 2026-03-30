Achille Lauro si esibirà a Bari durante il suo tour 'Per sempre noi'. Dopo aver completato un ciclo di concerti nei palazzetti con tutte le date esaurite, il cantante conferma la sua presenza anche nella città pugliese. La data rappresenta una delle ultime tappe di un tour che ha riscosso grande successo tra il pubblico.

Dopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro chiude un capitolo fondamentale del suo percorso live, confermandosi tra i performer più solidi e trasversali della scena italiana. Un viaggio lungo tutta la penisola, accolto ovunque da un entusiasmo travolgente, che ha visto l’artista portare sul palco uno spettacolo potente e identitario, capace di tenere insieme impatto visivo, racconto personale e connessione diretta con il pubblico. Un risultato che non rappresenta un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova fase: lo sguardo è già proiettato agli stadi, dove la dimensione live di Achille Lauro trova la sua consacrazione naturale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Achille Lauro in concerto a Bari con il suo tour 'Per sempre noi': la data

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