classifica album tedua debutta in vetta con il mixtape ryan ted

Tedua debutta in vetta alla classifica degli album con il mixtape “Ryan Ted”. Nella settimana numero 22, la top ten vede nuove entrate di Tedua e Samurai Jay, che modificano la posizione delle altre uscite. Shiva perde terreno rispetto alla settimana precedente. La classifica è stilata da Fimi e Niq.

Stravolgimenti di fronte nela Classifica Album, stilata da Fimi e Niq sulla settimana numero 22, dove le nuove entrate nella top ten di Tedua e Samurai Jay hanno ribaltato il podio, sul quale perde terreno Shiva. Alla #10 in discesa dalla #7, Anche Gli Eroi Muoiono di Kid Yugi. Il terzo lavoro in studio del rapper pugliese ha debuttato al primo posto della chart, rimanendovi per cinque settimane consecutive. Bresh con Mediterraneo sale dalla #10 alla #9. Pubblicato nel giugno 1015, arriva dopo il successo sanremese de La Tana Del Granchio, che ha raggiunto l’undicesimo posto. Nell’album dell’artista ligure, figurano anche Dai Che Fai, Introvabil e e l’attuale brano presente nell’ AirPlay, Da Dio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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