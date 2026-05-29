La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 22 al 28 maggio 2026 ha un nuovo capolista: si tratta di Tedua, che esordisce subito alla #1 degli album con Ryan Ted. Nei singoli, invece, nulla scalfisce il dominio assoluto di Ossessione di Samurai Jay, terzo negli album con Amatore, il suo secondo lavoro in studio. Di seguito, tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Samurai Jay – Ossessione. Fred De Palma, Anitta & Emis Killa – La testa gira. Ultimo – Romantica. Shiva & Geolier – Bad Bad Bad. Shiva & Anna – Obsessed. Artie 5ive – Swag music. Pinguini Tattici Nucleari – Scusa Sorry Lo Siento. Serena Brancale, Levante e Delia – Al mio paese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 22 al 28 maggio 2026: Tedua debutta in vetta negli album con “Ryan Ted”

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