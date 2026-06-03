Venerdì alle 21, al Cinema Teatro Filarmonica di Ambra, si terrà lo spettacolo “Alcool”, scritto e interpretato da Francesco Eleuteri. L’evento combina teatro e solidarietà, offrendo una serata dedicata alla cultura e alla raccolta di fondi. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge nella cittadina toscana. L’ingresso è gratuito o con eventuale offerta, destinata a scopi benefici.

Arezzo, 03 giugno 2026 – Teatro e solidarietà si incontrano venerdì alle ore 21 al Cinema Teatro Filarmonica di Ambra, dove andrà in scena lo spettacolo “Alcool”, scritto e interpretato da Francesco Eleuteri. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Misericordia della Valdambra, realtà di volontariato profondamente radicata nel territorio e impegnata quotidianamente nei servizi socio-sanitari, nell’assistenza e nel sostegno alle persone più fragili. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’attore romano, da oltre quindici anni residente nelle Marche, e la dottoressa Francesca Consales, psicologa attiva nel territorio aretino e volontaria della Misericordia della Valdambra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro e solidarietà ad Ambra

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Teatro e solidarietà ad AmbraAl Cinema Teatro Filarmonica in scena Alcool di Francesco Eleuteri a sostegno della Misericordia della Valdambra. lanazione.it

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