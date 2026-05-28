LA PRESENTAZIONE. La Fondazione Donizetti ha reso noto il nuovo cartellone: sette titoli di per la Prosa e sette appuntamenti di Altri Percorsi tra Donizetti e Teatro Sociale. La Stagione di Prosa si aprirà dal 12 al 20 dicembre 2026 con Rosencrantz e Guildenstern sono morti, con Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli. Nel 2027 seguiranno Umberto Orsini in «Prima del temporale»; «La Reginetta di Leenane» con Ivana Monti e Ambra Angiolini; «Indovina chi viene a cena?» con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere; «Improvvisamente l’estate scorsa» di Tennessee Williams; «The Other Side» con Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori; e, in chiusura, «Amleto» di Shakespeare nella regia di Leonardo Lidi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Da Shakespeare, a Orsini fino ad Ambra: ecco la nuova stagione del Teatro Donizetti

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