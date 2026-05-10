Invisibile | allo Zambra di Ortona l' emozionante fuori programma che chiude la stagione teatrale
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Mercoledì 13 maggio, alle ore 20.45, Unaltroteatro ospiterà al cinema auditorium Zambra di Ortona "Invisibile", un’opera teatrale di profondo impatto emotivo prodotta da Muricena Teatro.Lo spettacolo, nato nell’ambito del progetto "Fare Teatro. oltre lo sguardo", rappresenta un momento.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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