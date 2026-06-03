Taylor Swift ha annunciato di avere nuova musica in uscita questa settimana, ma ha comunque trovato il tempo di elogiare il nuovo progetto di qualcun altro. Dopo aver confermato la sua canzone per Toy Story, disponibile dal 5 giugno, la popstar ha infatti condiviso un post di Paul McCartney su Instagram che promuoveva il suo album, The Boys of Dungeon Lane, pubblicato venerdì 29 maggio. La cantante ha aggiunto anche un suo commento al disco (insieme a un’emoji di un bicipite): «Non smetterò mai di essere ispirata da questo artista eternamente eccezionale». Taylor Swift e Paul McCartney, un’intesa musicale che va avanti da anni. Non è certo la prima volta che le due superstar del pop si fanno i complimenti a vicenda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift si sente “sempre ispirata” da Paul McCartney ed elogia il suo nuovo album

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Taylor Swift and her guitarist made this so hard to watch!

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