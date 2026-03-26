Un’artista noto per il suo contributo alla musica ha comunicato ufficialmente l’uscita del suo nuovo album, prevista per il 29 maggio. La notizia è stata diffusa attraverso l’agenzia di stampa Ansa, confermando l’attesa tra i fan e il pubblico generale. La data di pubblicazione è stata annunciata recentemente e rappresenta un evento di rilievo per il settore musicale.

L’annuncio che ha scosso il mondo della musica contemporanea arriva direttamente dalle frequenze dell’agenzia Ansa e riguarda una delle icone assolute del ventesimo e ventunesimo secolo. Paul McCartney, l’eterno ragazzo di Liverpool, ha ufficializzato il lancio del suo nuovo progetto discografico intitolato The boys of Dungeon lane. Si tratta di un evento di portata globale che segna il ritorno sulle scene di un artista capace di rinnovarsi decennio dopo decennio senza mai perdere quella verve creativa che lo ha reso il pilastro dei Beatles e un solista di successo planetario. La data da segnare in rosso sul calendario è il 29 maggio 2026, giorno in cui l’album sarà disponibile in tutti i negozi fisici e sulle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paul McCartney annuncia il suo nuovo album: esce il 29 maggio

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