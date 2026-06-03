Tarquinia-Monte Romano partono gli imbocchi della nuova galleria

Oggi è iniziato il cantiere per l'apertura degli imbocchi della nuova galleria tra Tarquinia e Monte Romano. Un sopralluogo tecnico ha coinvolto diverse figure professionali per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. La realizzazione della galleria fa parte di un intervento di miglioramento della rete stradale, volto a ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza. I lavori sono in corso e si prevedono sviluppi futuri nelle prossime settimane.

Tarquinia, 3 giugno 2026 – Si è svolto oggi un sopralluogo tecnico congiunto con, tra gli altri, il commissario straordinario di Governo, Ilaria Coppa, l’assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità e Infrastrutture, Manuela Rinaldi, la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, il Presidente della 8ª Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli, il Consigliere regionale Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, il Consigliere regionale Daniele Sabatini, il Sindaco di Monte Romano, Maurizio Testa e il Responsabile delle Nuove Opere Anas del Lazio, Paolo Nardocci, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori del 1° stralcio della tratta Monte Romano Est – Tarquinia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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