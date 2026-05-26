Galleria Monte Pergola | svolta per il raccordo Avellino-Salerno apertura della nuova canna per i mezzi pesanti entro fine luglio
È prevista entro fine luglio l’apertura della nuova canna per i mezzi pesanti nella galleria Monte Pergola, in raccordo tra Avellino e Salerno. Oggi, martedì 26 maggio, si è tenuto un comitato operativo presso la prefettura di Avellino con rappresentanti di enti, istituzioni e forze dell’ordine. L’incontro ha avuto lo scopo di fare il punto sui lavori in corso e sulle tempistiche di completamento dell’intervento.
Avellino, 26 maggio 2026 - Si è svolto quest’oggi, martedì 26 maggio, un comitato operativo per la viabilità presso la prefettura di Avellino – alla presenza, tra gli altri, degli enti, delle istituzioni e delle forze dell’ordine territoriali – finalizzato anche a fare il punto sui lavori nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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