Galleria Monte Pergola | svolta per il raccordo Avellino-Salerno apertura della nuova canna per i mezzi pesanti entro fine luglio

Notizia in breve

È prevista entro fine luglio l’apertura della nuova canna per i mezzi pesanti nella galleria Monte Pergola, in raccordo tra Avellino e Salerno. Oggi, martedì 26 maggio, si è tenuto un comitato operativo presso la prefettura di Avellino con rappresentanti di enti, istituzioni e forze dell’ordine. L’incontro ha avuto lo scopo di fare il punto sui lavori in corso e sulle tempistiche di completamento dell’intervento.