Tariffa puntuale dei rifiuti il Tavolo dell’imprenditoria | Aziende escluse dal confronto

Notizia in breve

Il Tavolo dell’Imprenditoria della provincia di Ravenna ha sollevato preoccupazioni riguardo al metodo adottato per definire la Tariffa Corrispettiva Puntuale dei rifiuti, che dovrebbe essere approvata in alcune aree a partire dal 2025. Secondo l'associazione, le aziende non sono state coinvolte nel confronto, nonostante siano direttamente interessate dalle modifiche tariffarie. La procedura in corso non prevede un confronto con gli imprenditori, sottolineano i rappresentanti.