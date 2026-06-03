Tariffa puntuale dei rifiuti il Tavolo dell’imprenditoria | Aziende escluse dal confronto
Il Tavolo dell’Imprenditoria della provincia di Ravenna ha sollevato preoccupazioni riguardo al metodo adottato per definire la Tariffa Corrispettiva Puntuale dei rifiuti, che dovrebbe essere approvata in alcune aree a partire dal 2025. Secondo l'associazione, le aziende non sono state coinvolte nel confronto, nonostante siano direttamente interessate dalle modifiche tariffarie. La procedura in corso non prevede un confronto con gli imprenditori, sottolineano i rappresentanti.
Il Tavolo dell’Imprenditoria della provincia di Ravenna esprime "forte preoccupazione per il metodo con cui si sta procedendo alla definizione delle tariffe del servizio rifiuti (Tariffa Corrispettiva Puntuale – Tcp), in fase di imminente approvazione in alcuni territori dopo l’avvio, dal 2025. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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