Rifiuti scontro sulla tariffa puntuale | interrogazione in Consiglio a San Giovanni

Nel Comune di San Giovanni, si è acceso nuovamente il dibattito sulla gestione dei rifiuti, con particolare attenzione al sistema della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP). La questione ha portato a un’interrogazione presentata in Consiglio comunale, mentre le discussioni tra le forze politiche continuano a focalizzarsi sulla modalità di applicazione e sui costi associati. La discussione riguarda direttamente le modalità di calcolo e le tariffe applicate ai cittadini.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Si riaccende il confronto politico sulla gestione dei rifiuti e, in particolare, sul nuovo sistema della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP). Questa mattina il gruppo consiliare San Giovanni Civica ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale rivolta all’assessore con delega all’ambiente, riportando al centro del dibattito un tema che continua a dividere. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, introduce un sistema basato sul conteggio degli svuotamenti dei rifiuti indifferenziati, con costi aggiuntivi per chi supera i limiti annuali stabiliti. Proprio questo meccanismo è finito nel mirino dell’opposizione, che nell’interrogazione ripercorre le tappe di un malcontento crescente tra la popolazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti, scontro sulla tariffa puntuale: interrogazione in Consiglio a San Giovanni Notizie correlate San Giovanni. Tariffa Puntuale. Il vademecum di Sei ToscanaArezzo, 20 marzo 2026 – Dal 1° gennaio a San Giovanni Valdarno è entrata in vigore la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), che sostituisce il... Leggi anche: Tariffa puntuale sui rifiuti, un fondo per ammortizzare gli aumenti nel terzo settore Contenuti e approfondimenti Si parla di: Tariffa Puntuale. San Giovanni Civica chiede i numeri su costi e svuotamenti. Rifiuti, scontro sulla tariffa puntuale: interrogazione in Consiglio a San GiovanniArezzo, 29 aprile 2026 – Si riaccende il confronto politico sulla gestione dei rifiuti e, in particolare, sul nuovo sistema della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP). Questa mattina il gruppo consili ... lanazione.it Rifiuti, primo test sulla tariffa puntuale: Il sistema funziona, nessuna criticitàA illustrare l’andamento è stata l’assessore Ermini, rispondendo a un’interrogazione della minoranza. Quanto agli importi, è stato confermato che non ci saranno aumenti generalizzati per gli utenti . lanazione.it