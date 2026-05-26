Tarip la tariffa puntuale | l' esperimento sui rifiuti in due quartieri

È stato avviato un esperimento di tariffa puntuale sui rifiuti in due quartieri della città. La Tarip prevede che chi effettua una corretta differenziazione dei rifiuti paghi meno rispetto a chi non lo fa. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e dalla società che gestisce il servizio di raccolta. La misura mira a incentivare comportamenti più corretti nella gestione dei rifiuti domestici. Finora, non sono stati comunicati dati sui risultati o sulla durata dell’esperimento.

È la Tarip, la tariffa “puntuale” per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. In pratica, è l’intento dell’amministrazione comunale e della Nocera Multiservizi: paga meno chi differenzia meglio i rifiuti. Il progettoAl momento è una fase sperimentale che durerà sei mesi, poi, verificati i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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