Tardelli | Io il gol Mundial a Spagna ' 82 l' Heysel e quel che penso del calcio italiano
Un ex calciatore italiano è stato ospite di un evento di solidarietà in Abruzzo organizzato da un club di tifosi della Juventus. Durante la serata, ha parlato del suo gol nel Mondiale 1982, dell’incidente allo stadio di Bruxelles e del suo punto di vista sul calcio italiano. L’evento prevedeva una cena con raccolta fondi a favore di un’associazione. La partecipazione è stata promossa dall’attivissimo club di tifosi, con sede in Ortona.
Un mito del calcio italiano in Abruzzo per un evento di solidarietà. Marco Tardelli è stato di recente, coinvolto da Anima Bianconera, l'attivissimo Juventus Official Fan Club con sede in Ortona presieduto da Diego Solimes, ospite di un evento di solidarietà (cena con raccolta fondi) pro Agbe, l'. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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