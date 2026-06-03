Tardelli | Io il gol Mundial a Spagna ' 82 l' Heysel e quel che penso del calcio italiano

Notizia in breve

Un ex calciatore italiano è stato ospite di un evento di solidarietà in Abruzzo organizzato da un club di tifosi della Juventus. Durante la serata, ha parlato del suo gol nel Mondiale 1982, dell’incidente allo stadio di Bruxelles e del suo punto di vista sul calcio italiano. L’evento prevedeva una cena con raccolta fondi a favore di un’associazione. La partecipazione è stata promossa dall’attivissimo club di tifosi, con sede in Ortona.